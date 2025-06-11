Враг почти достиг границы Днепропетровской области - расстояние всего 600 метров

Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсетях, передает RegioNews.

В сообщении говорится о сложной ситуации на границе Днепропетровской области. По его словам, до границы с областью врагу осталось всего 600 метров.

Бутусов критикует хаотический подход к организации обороны:

"Вместо системных решений как всегда ищут где бы подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок".

Он отмечает, что необходимо строительство настоящей оборонительной линии в 25 км от фронта, которая бы защищала от дронов и моторизованных штурмов.

Журналист также обратил внимание на то, что сейчас строятся многочисленные бетонные сооружения, не выполняющие свою функцию:

"Нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками, которые видны в 10 км, оборонительными позициями не являются".

Бутусов отмечает, что эти укрепления схожи с позициями времен Первой мировой войны, а в условиях современной войны они становятся легкой мишенью для беспилотников.

В заключение журналист подчеркнул:

"Победа в обороне нуждается в планировании со стороны командиров, которые на деле показали, что умеют строить устойчивую оборону".

Напомним, Нидерланды будут инвестировать в производство дронов для Украины.