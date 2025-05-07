В Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.

Местные жители около 12:25 проинформировали спасателей о том, что с Пешеходного моста в Днепр упал человек. В 50 метрах от берега в воде чрезвычайники обнаружили тело женщины в возрасте около 40 лет.

"К сожалению, утонувшую реанимировать не удалось. Тело женщины передано правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая у острова Ольгин в Киеве обнаружили тело женщины.