В Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре
Трагический случай произошел 6 мая в столице. Спасатели достали тело утопленницы из реки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.
Местные жители около 12:25 проинформировали спасателей о том, что с Пешеходного моста в Днепр упал человек. В 50 метрах от берега в воде чрезвычайники обнаружили тело женщины в возрасте около 40 лет.
"К сожалению, утонувшую реанимировать не удалось. Тело женщины передано правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 мая у острова Ольгин в Киеве обнаружили тело женщины.
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