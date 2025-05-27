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27 мая 2025, 06:23

Оккупанты создали в Луганске надзорный орган, который будет контролировать церкви, – ЦНС

27 мая 2025, 06:23
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фото: ЦНС
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Во временно оккупированном Луганске захватчики создали еще одну фейковую надзорную структуру, целью которой является усиление контроля за представительствами религиозных конфессий

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"В Луганске провели форум "религия и мир" – новый фарс Кремля. За показной духовностью – ненависть ко всему украинскому. Оккупанты создали "совет при минкульте ЛНР", в который включили "правильные" конфессии, пропагандистов и марионеточную "общественность". Цель – не вера, а повиновение. Не мир, а контроль", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что Кремль использует религию как инструмент оккупации и уничтожения идентичности.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов.

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