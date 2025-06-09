ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"

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В ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по вражескому аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию совершили подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Отмечается, что РФ активно использует "Саваслейку" для ударов по территории Украины. С этого аэродрома регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

"По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.