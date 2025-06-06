17:42  06 июня
Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
16:27  06 июня
В мае россияне убили троих украинских журналистов
15:59  06 июня
На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 18:24

В сети показали момент сегодняшнего взрыва в Киеве на Шулявке

06 июня 2025, 18:24
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В ночь на 6 июня РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА. В столице в результате вражеских обстрелов есть погибшие и пострадавшие

Как передает RegioNews, телеграмма-канал Киев ИНФО опубликовал момент ужасного прилета сегодня в Киеве.

В результате российской атаки на Киев пострадали 6 районов, погибли 4 человека, 20 ранены, 16 госпитализированы.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе пути метрополитена и объекты социальной сферы.

Напомним, в результате атаки РФ на Киев ранены два работника ГСЧС.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев взрыв атака
В Киеве в результате обстрела повредили фасад музея возле монумента "Батькивщина-мать"
06 июня 2025, 17:59
Зеленский о масштабной атаке: Надо остановить войну, надавив на Россию
06 июня 2025, 11:30
В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя
06 июня 2025, 09:17
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Украине назвали размер средней зарплаты
06 июня 2025, 18:03
В Киеве в результате обстрела повредили фасад музея возле монумента "Батькивщина-мать"
06 июня 2025, 17:59
Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
06 июня 2025, 17:42
Девятиэтажное здание обрушилось вплоть до подвала после ночной атаки РФ на Луцк
06 июня 2025, 17:25
Специалисты рассказали о качестве воздуха в Тернополе после атаки РФ
06 июня 2025, 17:04
В мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова
06 июня 2025, 16:53
Во Львовской области местные устроили "бизнес" на документах для уклонистов
06 июня 2025, 16:47
В мае россияне убили троих украинских журналистов
06 июня 2025, 16:27
На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
06 июня 2025, 15:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »