В сети показали момент сегодняшнего взрыва в Киеве на Шулявке
В ночь на 6 июня РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА. В столице в результате вражеских обстрелов есть погибшие и пострадавшие
Как передает RegioNews, телеграмма-канал Киев ИНФО опубликовал момент ужасного прилета сегодня в Киеве.
В результате российской атаки на Киев пострадали 6 районов, погибли 4 человека, 20 ранены, 16 госпитализированы.
Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе пути метрополитена и объекты социальной сферы.
Напомним, в результате атаки РФ на Киев ранены два работника ГСЧС.
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