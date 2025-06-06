У мережі показали момент сьогоднішнього вибуху в Києві на Шулявці
У ніч на 6 червня РФ атакувала Україну ракетами й БпЛА. У столиці внаслідок ворожого обстрілу є загиблі й постраждалі
Як передає RegioNews, телеграм-канал Київ ІНФО опублікував момент жахливого прильоту сьогодні в Києві.
Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 6 районів, загинули 4 людини, 20 поранено, 16 госпіталізовано.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема колії метрополітену та об'єкти соціальної сфери.
Нагадаємо, внаслідок атаки РФ на Київ поранено двох працівників ДСНС.
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