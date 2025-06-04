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04 июня 2025, 13:59

В Киеве состоится фестиваль памяти известного общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр"

04 июня 2025, 13:59
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фото: иллюстративное
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С 4 по 6 июля в столице состоится третий фестиваль "Протасов Яр" памяти общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр" Романа Ратушного

Как передает RegioNews, об этом говорится на странице фестиваля в Фейсбуке.

В этом году фестиваль состоится под лозунгом: "Чтобы жить - ни у кого права не спрашиваю".

Организаторы подготовили поэтические чтения, концерты, экскурсии, лекции, дискуссии по правозащитной и исторической тематике.

Кроме того, запланированы театральное событие и детская программа, которая будет действовать в течение трех дней.

Фестиваль пройдет на лужайке Протасового Яра.

Роман Ратушный возглавлял общественное объединение "Защитим Протасов Яр", выступавшее против строительства многоэтажек в парковой зоне столицы. В 2022-м Роман пошел добровольцем в ряды Сил обороны Украины. Он погиб в бою под Изюмом 9 июня 2022 года. Ему было 24 года.

Напомним, в Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.

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