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04 червня 2025, 13:59

У Києві відбудеться фестиваль пам’яті відомого громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр

04 червня 2025, 13:59
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фото: ілюстративне
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Із 4 по 6 липня у столиці відбудеться третій фестиваль "Протасів Яр" пам’яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр" Романа Ратушного

Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

Цьогоріч фестиваль відбудеться під гаслом: "Щоб жить – ні в кого права не питаюсь".

Організатори підготували поетичні читання, концерти, екскурсії, лекції, дискусії на правозахисну та історичну тематику.

Крім того, заплановані театральна подія і дитяча програма, що діятиме впродовж трьох днів.

Фестиваль пройде на галявині Протасового Яру.

Роман Ратушний очолював громадське об`єднання "Захистимо Протасів Яр", яке виступало проти побудови багатоповерхівок у парковій зоні столиці. У 2022-му Роман пішов добровольцем до лав Сил оборони України. Він загинув у бою під Ізюмом 9 червня 2022 року. Йому було 24 роки.

Нагадаємо, в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.

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