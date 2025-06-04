У Києві відбудеться фестиваль пам’яті відомого громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр
Із 4 по 6 липня у столиці відбудеться третій фестиваль "Протасів Яр" пам’яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр" Романа Ратушного
Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці фестивалю у Фейсбуці.
Цьогоріч фестиваль відбудеться під гаслом: "Щоб жить – ні в кого права не питаюсь".
Організатори підготували поетичні читання, концерти, екскурсії, лекції, дискусії на правозахисну та історичну тематику.
Крім того, заплановані театральна подія і дитяча програма, що діятиме впродовж трьох днів.
Фестиваль пройде на галявині Протасового Яру.
Роман Ратушний очолював громадське об`єднання "Захистимо Протасів Яр", яке виступало проти побудови багатоповерхівок у парковій зоні столиці. У 2022-му Роман пішов добровольцем до лав Сил оборони України. Він загинув у бою під Ізюмом 9 червня 2022 року. Йому було 24 роки.
Нагадаємо, в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.