Кличко заявил о политическом давлении на Киевсовет и срыве его работы
Давление на местное самоуправление в Киеве продолжается и усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не смог собраться и был недееспособный
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко , передает RegioNews .
По его словам, для этого используют разные методы: некоторым депутатам мешают присутствовать на заседаниях из-за допросов и обысков, других запугивают уголовными делами.
Кроме того, распространяются манипуляции и дезинформация через подконтрольные телеграммы и СМИ.
"Сегодня заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. А мы должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения", – отметил Кличко.
В частности, речь идет об изменениях в программу экономического и социального развития и бюджет столицы. Они предполагали:
- финансирование строительства и обустройство защитных сооружений,
- подготовку к следующему отопительному сезону и новому учебному году,
- развитие транспортной инфраструктуры, включая метро на Виноградарь,
- приобретение подвижного состава для общественного транспорта,
- капитальные ремонты в больницах и закупки медицинского оборудования.
Городские власти подчеркивают, что особенно цинично выглядят попытки уничтожить систему управления Киевом во время войны в критический для страны момент, когда все усилия должны быть направлены на защиту украинского государства.
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