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29 мая 2025, 13:39

Кличко заявил о политическом давлении на Киевсовет и срыве его работы

29 мая 2025, 13:39
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фото: КГГА
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Давление на местное самоуправление в Киеве продолжается и усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не смог собраться и был недееспособный

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко , передает RegioNews .

По его словам, для этого используют разные методы: некоторым депутатам мешают присутствовать на заседаниях из-за допросов и обысков, других запугивают уголовными делами.

Кроме того, распространяются манипуляции и дезинформация через подконтрольные телеграммы и СМИ.

"Сегодня заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. А мы должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения", – отметил Кличко.

В частности, речь идет об изменениях в программу экономического и социального развития и бюджет столицы. Они предполагали:

  • финансирование строительства и обустройство защитных сооружений,
  • подготовку к следующему отопительному сезону и новому учебному году,
  • развитие транспортной инфраструктуры, включая метро на Виноградарь,
  • приобретение подвижного состава для общественного транспорта,
  • капитальные ремонты в больницах и закупки медицинского оборудования.

Городские власти подчеркивают, что особенно цинично выглядят попытки уничтожить систему управления Киевом во время войны в критический для страны момент, когда все усилия должны быть направлены на защиту украинского государства.

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