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27 мая 2025, 14:10

Булинг в школах: количество жалоб к омбудсману возросло почти втрое

27 мая 2025, 14:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в 2024 году получил почти втрое больше жалоб на буллинг в школах, чем годом ранее

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По его словам, на конец 2024 года поступило 123 обращения, что почти втрое больше, чем в течение 2023 года.

Лубинец добавил, что, учитывая рост количества обращений о травле, жестоком обращении и других формах насилия в школах, он направил инициативные письма в регионы Украины, Министерство образования и науки и Национальную полицию.

В письмах содержится просьба провести анализ количества пострадавших детей, обращений к стражам порядка и случаев привлечения обидчиков к ответственности.

Омбудсман подчеркнул, что для предотвращения буллинга необходимо:

  • активнее проводить просветительские мероприятия для участников образовательного процесса;
  • информировать об ответственности за травлю;
  • определить учреждение, которое будет контролировать соблюдение порядка реагирования на такие случаи.

Справка: буллинг (от английского bullying) – длительная травля, запугивание, агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны других представителей коллектива.

Это явление достаточно распространено не только в Украине, но и во всем мире.

По данным социологических исследований, с проявлениями буллинга в Украине сталкиваются 8 из 10 детей. Причем, часть опрошенных детей призналась, что страдают от издевательств не только со стороны школьников, а испытывают притеснения и со стороны учителей.

Напомним, в одном из учебных заведений Одессы полиция начала проверку после появления в социальных сетях видеообращения матери ученика, утверждающей о систематической травле ее сына и вымогании денег в заведении.

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