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27 мая 2025, 01:36

В Киеве директора частного детсада, где ребенок упал с лестницы, разоблачили на подделке документов

27 мая 2025, 01:36
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фото: полиция
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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора частного детского сада в Киеве в пособничестве в подделке документов, а также в использовании поддельных документов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Установлено, что руководитель одного из частных детских садов в Деснянском районе Киева и его воспитатели не проходили обязательный профилактический медосмотр. В 2024 году через интернет обвиняемая заказала для себя и пятерых воспитателей возглавляемого ею детского сада поддельные медицинские книги.

В дальнейшем директор зарегистрировала купленные медкниги в журнале регистрации личных медкнижек и положила их к личным делам воспитателей.

Работники, которые не прошли обязательный медицинский осмотр, должны быть отстранены от работы, а директор, вместо того чтобы сделать это, наоборот, помогла подчиненным с использованием поддельных документов.

Указанные факты установили после того, как в этом детском саду в декабре 2024 года, из-за проявленной небрежности воспитателя, двухлетний мальчик упал с лестницы и получил тяжелые травмы.

По результатам расследования этого инцидента одной из воспитательниц объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Как впоследствии установили правоохранители, эта воспитательница также не проходила обязательное медицинское освидетельствование, из ее личного дела изъяли поддельную медкнигу.

Напомним, в результате падения мальчик получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости

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Киев детский сад подделка документы воспитательница травмы
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