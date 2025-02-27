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Об этом сообщает компания Bolt, передает RegioNews.

В службе такси сообщили о новой услуге. Она получила название "Women for Women". Категория поездок направлена на то, чтобы сделать путешествия женщин более спокойными и удобными.

В компании объяснили, что стоимость услуги будет такой же, как и стандартная поездка Bolt. Сейчас услуга доступна только в Киеве, но в ближайшее время такие поездки будут для пассажирок в других регионах Украины.

В комментариях поинтересовались, как это будет работать. Специалисты подчеркнули, что могут быть исключения для детей младше 16 лет. То есть если мать едет с дочерью или сыном. Однако мужчины не смогут воспользоваться этой функцией. Если водитель видит, что вызывает пассажир мужского пола (или, например, пара), то она может отменить заказ.

Следует отметить, что в Украине также работают "женские купе" в Укрзализныце. Купить билеты туда могут исключительно женщины. В Укрзализныце рассказывали, что женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Поэтому в прошлом году решили расширить количество рейсов с женскими купе до 12.