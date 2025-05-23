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23 мая 2025, 19:07

В Винницкой области задержали двух уклонян с гидрокостюмами: надеялись доплыть до Молдовы

23 мая 2025, 19:07
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Фото: Нацполиция
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Пограничники задержали двух жителей Винницкой области. Мужчины надеялись переплыть в Молдову в гидрокостюмах

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники в Винницкой области задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу из Украины в Молдову через Днестр. Это 27-летние жители Винницкой области.

Мужчины надели гидрокостюмы. Спрятали они это под обычной верхней одеждой. Также у них была влагостойкая сумка для документов и телефонов.

"Маршрут нарушители преодолевали почти трое суток. Однако попытка побега закончилась административной ответственностью. На мужчин составлен протокол по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"", - говорят в ГНСУ.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. У него не было лишних вещей, и он надеялся быть незамеченным. В Словакию он пытался попасть на моноколесе.

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