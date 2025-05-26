Оккупанты обстреляли Днепропетровщину беспилотниками и КАБами: в ОВА показали последствия

фото: Сергей Лысак

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией. Также по Синельниковщине захватчики ударили КАБами. Под удар попал и Каменский район, в области работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По оперативным данным, враг бил по Никопольщине из РСЗО "Град", артиллерии и БпЛА. Под огнем оказались Никополь и Марганецкая община. Повреждены многоквартирные и частные дома и авто.

По Маломихайловской общине Синельниковского района российская армия ударила FPV-дроном. Повреждены два дома.

Также из-за вражеской атаки в Каменском районе произошел пожар.

"По уточненной информации, из-за вчерашнего удара КАБами по Новопавловской общине изуродованы 4 частных дома", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сергей Лысак добавил, что ночью украинские защитники уничтожили над Днепропетровщиной три беспилотника.