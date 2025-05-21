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На Волыни получили срок мужчины, препятствовавшие работе ТЦК. Они в соцсети сообщали о местонахождении ТЦК

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Волыни суд рассматривал дело против четырех местных жителей, препятствовавших работе ТЦК. Это трое безработных и учитель местного лицея.

В 2023 году мужчины в Telegram-канале (который первоначально был сообществом автолюбителей) начали публиковать информацию о передвижении ТЦК. Это усложняло оповещение призывников и мешало работе мобилизационных групп.

На суде все четверо мужчин признали вину. Поэтому вместо пяти лет лишения свободы суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который еще более оригинальным способом "помогал" потенциальным призывникам. Он "продавал" лишних детей: то есть, если у "клиента" уже было двое детей, то злоумышленник искал женщину, которая была бы не прочь записать отцовство на незнакомого человека. Такая услуга обошлась в 12 тысяч долларов США.