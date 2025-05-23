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23 мая 2025, 00:14

На Днепропетровщине осудили женщину, которая снимала и продавала порнографию с 8-летним сыном

23 мая 2025, 00:14
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фото: pixabay
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Суд признал виновной жительницу Каменского за совершение сексуального насилия в отношении ребенка и изготовление и сбыт детской порнографии

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Женщина дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера по отношению к собственному 8-летнему сыну. Свои действия она фиксировала на мобильном телефоне. В дальнейшем фото и видео сбывала через мессенджеры.

Кроме того, женщина загружала с интернет-ресурсов файлы с информацией, относящейся к детской порнографии, которые хранила и продавала.

В ходе судебного разбирательства фигурантка свою вину признала частично. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Злоумышленнице назначили наказание в 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчину осудили за изнасилование соседской 10-летней девочки.

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