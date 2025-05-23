На Днепропетровщине осудили женщину, которая снимала и продавала порнографию с 8-летним сыном
Суд признал виновной жительницу Каменского за совершение сексуального насилия в отношении ребенка и изготовление и сбыт детской порнографии
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Женщина дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера по отношению к собственному 8-летнему сыну. Свои действия она фиксировала на мобильном телефоне. В дальнейшем фото и видео сбывала через мессенджеры.
Кроме того, женщина загружала с интернет-ресурсов файлы с информацией, относящейся к детской порнографии, которые хранила и продавала.
В ходе судебного разбирательства фигурантка свою вину признала частично. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.
Злоумышленнице назначили наказание в 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчину осудили за изнасилование соседской 10-летней девочки.