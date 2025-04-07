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07 апреля 2025, 14:38

Чиновник горсовета Днепра получил подозрение в растрате 4,4 млн грн, выделенных на терроборону

07 апреля 2025, 14:38
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фото: ОГП
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Правоохранители объявили подозрение служащему одного из департаментов Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигурант, при осуществлении закупок квадроциклов для нужд воинских частей, растратил бюджетные средства, которые были выделены на реализацию программы по содействию территориальной обороне города Днепра. Он не обеспечил должное, обоснованное, экономическое и эффективное определение стоимости товара. Это привело к покупке квадроциклов по более высокой цене, чем рыночная стоимость. Общая сумма ущерба составляет более 4,4 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается, проверяются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении командиру и заместителю командира одной из воинских частей на Закарпатье, переплативших 6 млн грн за строительство военного жилья.

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