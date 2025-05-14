Вспышка гепатита А в столице: на Отрадном стартует бесплатное обследование
Сегодня в Соломенском районе начинается выездное обследование по инфицированию вирусом гепатита А
Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.
Отмечается, что цель тестирования – предотвратить распространение инфекции. Это бесплатное обследование для всех желающих жителей района.
Тестирование продлится с 14 и 15 мая с 10:00 до 14:00 в парке "Отрадный" (ул. Михаила Донца, 13).
Гепатит А: что известно
Гепатит А (болезнь Боткина) поражает печень.
Вирус передается по несоблюдению личной гигиены, в быту (например, когда кто-то из семьи болен), употребление загрязненных продуктов, сырой воды и т.д.
Вирус гепатита А достаточно долго сохраняется во внешней среде. Например, в воде – до нескольких месяцев, а при комнатной температуре – в течение недели. Погибает вирус только через 5 минут кипячения.
Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14–28 дней.
Среди основных симптомов:
- повышение температуры тела,
- потеря аппетита,
- диарея,
- рвота,
- потемнение мочи,
- желтуха,
- тяжесть в правом подреберье,
- слабость и утомляемость.
Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.