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14 мая 2025, 09:26

Вспышка гепатита А в столице: на Отрадном стартует бесплатное обследование

14 мая 2025, 09:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня в Соломенском районе начинается выездное обследование по инфицированию вирусом гепатита А

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Отмечается, что цель тестирования – предотвратить распространение инфекции. Это бесплатное обследование для всех желающих жителей района.

Тестирование продлится с 14 и 15 мая с 10:00 до 14:00 в парке "Отрадный" (ул. Михаила Донца, 13).

Гепатит А: что известно

Гепатит А (болезнь Боткина) поражает печень.

Вирус передается по несоблюдению личной гигиены, в быту (например, когда кто-то из семьи болен), употребление загрязненных продуктов, сырой воды и т.д.

Вирус гепатита А достаточно долго сохраняется во внешней среде. Например, в воде – до нескольких месяцев, а при комнатной температуре – в течение недели. Погибает вирус только через 5 минут кипячения.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14–28 дней.

Среди основных симптомов:

  • повышение температуры тела,
  • потеря аппетита,
  • диарея,
  • рвота,
  • потемнение мочи,
  • желтуха,
  • тяжесть в правом подреберье,
  • слабость и утомляемость.

Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.

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Киев дети тесты Гепатит А Соломенский район обследование
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