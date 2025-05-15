Фото: Нацполиция

В столице произошел пожар в жилом доме. Оказалось, что поджог совершил наркоторговец, который в это время находился под действием веществ

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить наркоторговца. Он под действием психотропов поджег дверь в свою квартиру. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

По словам полицейских, сообщение о пожаре поступило от жильцов дома на проспекте Красной Калины. Спасатели ликвидировали пожар, а правоохранители выяснили, что поджог совершил 34-летний владелец квартиры.

Однако во время общения с супругом полицейские заметили, что он не может адекватно объяснять свои действия. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

"В ходе следственных действий в доме фигуранта полицейские изъяли запрещенные вещества, подготовленные к сбыту — килограмм каннабиса и сверток с амфетамином, а также электронные весы и фасовочный материал", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили наркоторговцев, маскировавших свой товар под секс-игрушки. В соцсетях они создали магазин под видом секс-шопа, однако действительно продавали запрещенные вещества. Продажа проходила как по почте, так и из рук в руки.