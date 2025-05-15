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15 мая 2025, 03:20

На Франковщине во время пожара погибла женщина

15 мая 2025, 03:20
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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Трагедия произошла 13 мая в селе Боднаров Калушского района. В результате пожара погибла пожилая женщина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что пожар возник в жилом доме. Местные жители вынесли из него тело женщины 1938 года рождения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"Причина возникновения пожара устанавливается", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, 11 мая в городе Васильков Киевской области произошел смертельный пожар. Огонь унес жизнь местного жителя.

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пожар смерть огонь ГСЧС трагедия Ивано-Франковская область
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