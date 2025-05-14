фото: Нацполиция

Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Анастасию Лапашину. Вчера, 13 мая, несовершеннолетняя вышла из дома в Новокодаком районе города и пропала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы девушки: на вид 14 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, глаза зеленые. Одета в серую кофту, черные брюки и черные кроссовки с белой платформой.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего ребенка по телефону: 0(96) 884 83 94 или 102.

Напомним, в Одесской области разыскивали 8-летнего мальчика, который 13 мая вышел из школы с дополнительных занятий и пропал.