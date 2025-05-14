На Львовщине автомобиль сбил двухлетнюю девочку: ее госпитализировали
На Львовщине в результате наезда автомобиля травмирована двухлетняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло 13 мая в селе Демня Стрыйского района.
По предварительным данным, 31-летняя водитель автомобиля Opel Ampera-e, жительница одного из сел района, совершила наезд на двухлетнюю девочку.
Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Ее состояние пока уточняется.
Следователи открыли уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Напомним, на Киевщине произошла смертельная авария. Водитель сбил пешехода на автодороге, перебегавшей дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте.