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14 мая 2025, 09:42

На Львовщине автомобиль сбил двухлетнюю девочку: ее госпитализировали

14 мая 2025, 09:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На Львовщине в результате наезда автомобиля травмирована двухлетняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 13 мая в селе Демня Стрыйского района.

По предварительным данным, 31-летняя водитель автомобиля Opel Ampera-e, жительница одного из сел района, совершила наезд на двухлетнюю девочку.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Ее состояние пока уточняется.

Следователи открыли уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Киевщине произошла смертельная авария. Водитель сбил пешехода на автодороге, перебегавшей дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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