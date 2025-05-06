На Франковщине в водоеме обнаружили тело неизвестной женщины
Трагический случай произошел 3 мая в селе Старый Косов Косовского района. Личность погибшей устанавливают правоохранители
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Около 18:25 спасатели получили уведомление о том, что на местном пруду утонула женщина. Чрезвычайники достали тело утопленницы из водоема и передали его сотрудникам полиции.
"Личность погибшей и все обстоятельства устанавливается правоохранителями", – говорится в сообщении.
Напомним, 3 мая у острова Ольгин в Киеве обнаружили тело женщины.
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