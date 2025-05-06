На Франковщине в водоеме обнаружили тело неизвестной женщины

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 18:25 спасатели получили уведомление о том, что на местном пруду утонула женщина. Чрезвычайники достали тело утопленницы из водоема и передали его сотрудникам полиции.

"Личность погибшей и все обстоятельства устанавливается правоохранителями", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая у острова Ольгин в Киеве обнаружили тело женщины.