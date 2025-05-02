В Николаевской области в реке обнаружили тело мужчины

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагедия произошла в селе Агрономия Первомайского района. Тело утопленника обнаружили в реке Арбузинка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Накануне жители Арбузинской общины заметили в водоеме тело человека.

"Спасатели обследовали акваторию водоема на лодке и на расстоянии около 5 метров от берега обнаружили утопленника", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего мужчины и все обстоятельства трагедии.

Напомним, 2 мая неподалеку села Острица на Буковине в реке Прут обнаружили тело пропавшей 13-летней школьницы