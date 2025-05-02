В Николаевской области в реке обнаружили тело мужчины
Трагедия произошла в селе Агрономия Первомайского района. Тело утопленника обнаружили в реке Арбузинка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.
Накануне жители Арбузинской общины заметили в водоеме тело человека.
"Спасатели обследовали акваторию водоема на лодке и на расстоянии около 5 метров от берега обнаружили утопленника", — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего мужчины и все обстоятельства трагедии.
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