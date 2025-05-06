В пруду на Прикарпатье утонул 11-летний ребенок
Трагедия произошла в субботу вечером, 3 мая, в селе Тростянец Коломыйского района. Тело мальчика из местного пруда достали спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Около 18.25 местные жители сообщили спасателям, что в водоеме находится ребенок. Утопленником оказался мальчик 2014 года рождения.
"В 20:25 водолазами Коломыйской спасательно-водолазной станции тело ребенка было обнаружено и поднято на поверхность. Погибший мальчик передан работникам полиции", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 21 апреля в Белой Церкви на Киевщине утонула 15-летняя девушка. Тело подростка спасатели достали из реки Рось.
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