В пруду на Прикарпатье утонул 11-летний ребенок

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Трагедия произошла в субботу вечером, 3 мая, в селе Тростянец Коломыйского района. Тело мальчика из местного пруда достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 18.25 местные жители сообщили спасателям, что в водоеме находится ребенок. Утопленником оказался мальчик 2014 года рождения.

"В 20:25 водолазами Коломыйской спасательно-водолазной станции тело ребенка было обнаружено и поднято на поверхность. Погибший мальчик передан работникам полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 21 апреля в Белой Церкви на Киевщине утонула 15-летняя девушка. Тело подростка спасатели достали из реки Рось.