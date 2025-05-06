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06 мая 2025, 14:17

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему смертельное ДТП под Полтавой

06 мая 2025, 14:17
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачехи Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, за рулем служебного автомобиля он двигался в направлении Полтавы. Водитель выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим транспортным средством.

"В результате аварии погибли два пассажира служебного авто — сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир – гражданское лицо – в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания. Водитель другой машины также получил травмы", – говорится в сообщении.

Правоохранителю доложено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский.

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