ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему смертельное ДТП под Полтавой

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачехи Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, за рулем служебного автомобиля он двигался в направлении Полтавы. Водитель выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим транспортным средством.

"В результате аварии погибли два пассажира служебного авто — сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир – гражданское лицо – в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания. Водитель другой машины также получил травмы", – говорится в сообщении.

Правоохранителю доложено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский.