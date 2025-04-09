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09 апреля 2025, 06:57

На Волыни достроили многоквартирный дом для переселенцев: когда можно заезжать

09 апреля 2025, 06:57
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фото: Волынские новости
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В Ковеле Волынской области в пятиэтажке по ул. Владимира Кияна, которую строили для внутренне перемещенных лиц, уже готовят квартиры для заселения жителей

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Отмечается, что в доме 70 квартир, в которых будет жить около 210 человек, рассказал первый заместитель городского головы Ковеля Тарас Яковлев.

"По состоянию на 4 апреля общестроительные работы уже завершили. Сейчас обустраивают комнаты соответствующим инвентарем, мебелью, бытовой техникой, посудой. Должны заселиться 70 семей", – отметил он.

Также еще предстоит обустроить благоустройство территории. Заселять жителей планируют ориентировочно в мае согласно очереди.

"У нас есть положение, согласно которому, семьям, претендующим на жилье, насчитывают определенное количество баллов. У кого будет больше всего - будут заселять в первую очередь", – отмечает Яковлев.

Стоимость строительства предварительно составила 4 миллиона евро.

Строили жилье за средства Европейского Союза. Также около 20 млн. грн. выделили из местного бюджета в качестве софинансирования.

По данным Волынской ОГА, по состоянию на ноябрь 2024 года в Волынской области зарегистрировано 44,5 тысяч ВПЛ. Из них, около 27 тысяч человек, переместившихся из зоны боевых действий, или с временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк сообщила, что государство впервые начало создавать социальное жилье. В пределах пилотного проекта в 10 областях уже строят или планируют построить 6200 квартир.

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