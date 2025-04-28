В КГГА рассказали о последствиях массированной вражеской атаки на столицу

фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате комбинированного массированного удара, который армия РФ нанесла ночью 24 апреля, были повреждены 106 зданий, в том числе 84 жилых дома

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

В Святошинском районе продолжается ликвидация последствий комбинированной вражеской атаки на столицу 24 апреля. К работам привлекли специалистов Оболонского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Печерского и Соломенского районов.

Коммунальные службы уже вывезли 2500 кв. м отходов разрушений. Для временного закрытия поврежденных окон было использовано 15 300 кв. м пленки, более 420 кв. м OSB-плиты, 150 листов фанеры и т.д.

Всего в результате российской агрессии повреждения получили 106 зданий. Из них – 84 жилых дома.

По предварительной информации, 8 жилых домов значительно повреждены и нуждаются в инструментальном обследовании. Один жилой дом полностью уничтожен.

Окна и двери повреждены в 6 учебных заведениях – 4 школах и 2 детских садах. Также повреждены окна и двери в нескольких медицинских и спортивных заведениях и других объектах социальной направленности.

Из-за вражеской атаки повреждены 74 транспортных средства, из них 50 не подлежат ремонту.

Для получения одноразовой адресной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" обратились 527 человек. Уже обработано (оформлены выплаты) 152 заявления.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по Киеву ракетами и дронами. Больше всего пострадал Святошинский район – там разрушен многоэтажный дом.

Количество погибших из-за ракетного удара возросло до 13. В больнице скончался 45-летний мужчина.