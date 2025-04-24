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Президент Украины отметил, что проверяется информация о возможном ударе северокорейской ракетой. Если это окажется правдой, РФ и КНДР в союзе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети, передает RegioNews.

Президент отметил, что в Киеве все еще идет разбор завалов после российского ракетного удара Спасатели и другие экстренные службы работают, пока не выяснят судьбу каждого человека.

Зеленский отметил, что предварительно россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи Украинские спецслужбы проверяют информацию.

"Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие – ракеты, артиллерию. Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - сказал президент Украины.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что нужно международное давление на РФ. Он добавил, что РФ продолжает убивать гражданских, а значит, Путин не боится.

Напомним, ранее издание Reuters написало, что РФ атаковала Киев северокорейской баллистической ракетой КН-23 (КН-23А). Отмечалось, что это более мощное оружие, чем аналогичные российские ракеты.