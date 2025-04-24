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24 апреля 2025, 21:47

РФ атаковала Киев северокорейской ракетой - Reuters

24 апреля 2025, 21:47
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Фото: ГСЧС
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По данным издания, РФ применила против столицы ракету производства КНДР. При этом две страны публично отрицают обмен оружием.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственный источник, передает RegioNews.

В издании написали о том, что Россия в ночь на 24 апреля атаковала Киев северокорейской баллистической ракетой КН-23 (КН-23А). Объясняется, что это ракета, снабженная боеголовками весом до одной тонны. Журналисты отметили, что это более мощное оружие, чем аналогичные российские ракеты.

Отмечается, что РФ и Северная Корея публично отрицают передачу оружия, которое нарушает эмбарго ООН. Однако по данным украинской военной разведки, к началу 2025 года Пхеньян поставил России 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24, пишет издание.

Напомним, в ночь на 24 апреля РФ атаковала столицу дронами и ракетами. В Киеве свыше 90 пострадавших, а также 12 погибших. Российская ракета попала в жилой дом в Святошинском районе.

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