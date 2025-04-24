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24 квітня 2025, 21:47

РФ атакувала Київ північнокорейською ракетою - Reuters

24 квітня 2025, 21:47
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Фото: ДСНС
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За даними видання, РФ застосувала проти столиці ракету виробництва КНДР. При цьому дві країни публічно заперечують обмін зброєю

Про це повідомило Reuters з посиланням на власне джерело, передає RegioNews.

У виданні написали про те, що Росія в ніч на 24 квітня атакувала Київ північнокорейською балістичною ракетою КН-23 (КН-23А). Пояснюється, що це ракета, яка оснащена боєголовками вагою до однієї тонни. Журналісти зауважили, що це потужніша зброя за аналогічні російські ракети.

Зазначається, що РФ та Північна Корея публічно заперечують передачу зброї, яка порушує ембарго ООН. Проте, за даними української військової розвідки, до початку 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет КН-23 і КН-24, пишуть у виданні.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня РФ атакувала столицю дронами та ракетами. У Києві понад 90 постраждалих, а також 12 загиблих. Російська ракета влучила в житловий будинок у Святошинському районі.

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