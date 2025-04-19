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19 апреля 2025, 14:45

Избиение военного в Киеве: полиция задержала четырех подростков

19 апреля 2025, 14:45
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители установили подростков, избивших военного в столице. Им уже готовятся подозрения

Об этом сообщает Нацполиция в городе Киеве, передает RegioNews.

Правоохранители задержали двух нарушителей на месте инцидента. Это были 17-летние жители Киева. Уже в субботу, 19 апреля, задержали еще двоих нападающих – подростков 15 и 17 лет.

"По указанному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, 18 апреля в Киеве в гидропарке произошла драка. Группа подростков спровоцировала конфликт с военным, после чего они свергли его на землю и стали бить руками и ногами.

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