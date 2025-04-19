Фото: Нацполиция

Правоохранители установили подростков, избивших военного в столице. Им уже готовятся подозрения

Об этом сообщает Нацполиция в городе Киеве, передает RegioNews.

Правоохранители задержали двух нарушителей на месте инцидента. Это были 17-летние жители Киева. Уже в субботу, 19 апреля, задержали еще двоих нападающих – подростков 15 и 17 лет.

"По указанному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, 18 апреля в Киеве в гидропарке произошла драка. Группа подростков спровоцировала конфликт с военным, после чего они свергли его на землю и стали бить руками и ногами.