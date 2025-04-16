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В Киевской области разоблачили дельцов, специализировавшихся на сбыте больших сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В состав преступной группы входили несколько жителей Киевщины и Винницкой областей. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов находили из-за личных связей. Фейковые купюры предлагали за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.

В ходе расследования правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной деятельности. Одного из фигурантов задержали непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности изъяли поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.

По выводам экспертиз специалистов Нацбанка подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.

Двоим фигурантам сообщили о подозрении. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили подпольный "цех" по производству фальшивых документов.