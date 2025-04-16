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16 апреля 2025, 12:20

Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение

16 апреля 2025, 12:20
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фото: БЭБ
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В Киеве разоблачили подпольную онлайн-площадку, которая маскировалась под стриминговую платформу и медиапроект, но на самом деле использовалась для организации нелегального казино

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Нелегальный игровой хаб функционировал в Печерском районе столицы. В заведении в онлайн-формате проводили азартные игры, маскируя под медиапроект деятельность более 10 запрещенных интернет-казино.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и конфисковали технические средства, с помощью которых обеспечивалась работа игорного бизнеса. Среди изъятого: компьютеры, серверное оборудование, аудио- и видеотехника, а также элементы сетевой инфраструктуры.

Сейчас идет досудебное расследование, устанавливается круг причастных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве администраторка подпольного казино пыталась подкупить полицейских взяткой в 150 тысяч гривен.

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