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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Дельцы покупали технику Apple за фальшивые доллары через онлайн-платформу OLX. Фигуранты находили объявления, выходили на связь с продавцами и договаривались о личной встрече. В дальнейшем рассчитывались за товар поддельными купюрами.

Во время обысков правоохранители изъяли более 10 тысяч долларов наличных.

По факту сбыта поддельной иностранной валюты трем фигурантам объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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