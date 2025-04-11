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11 апреля 2025, 15:45

В Закарпатье будут судить руководителя ГСЧС, который трудоустраивал на работу за 6000 долларов

11 апреля 2025, 15:45
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из районных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатье, который за взятку обещал устроить местную жительницу на службу в свое подразделение. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Женщина обратилась к чиновнику с вопросом о трудоустройстве в ГСЧС в январе 2025 года. Чиновник сообщил, что за 6000 долларов США повлияет на свое руководство и поспособствует ее трудоустройству в свое подразделение на должность диспетчера.

После получения денег должностного лица задержали работники ГБР. Деньги изъяты.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье будут судить злоумышленников, которые изготовляли фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу.

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