12:18  15 апреля
Разборки с ножом: на Хмельниччине 18-летний юноша порезал троих знакомых
11:51  15 апреля
"Контракт 18-24": количество должностей в программе увеличили вдвое
11:15  15 апреля
В Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2025, 14:48

Жестокая расправа в Умани: полиция разоблачила убийц военного

15 апреля 2025, 14:48
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам в жестоком убийстве военного в Умани

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Событие произошло еще в феврале в городе Умань, но только сейчас правоохранители обнародовали детали резонансного преступления.

Тело 44-летнего мужчины с признаками избиения местные жители обнаружили в автомобиле, припаркованном на одной из улиц города. Следователи, шаг за шагом, восстановили хронологию преступления и установили всех участников.

Как оказалось, у погибшего был денежный долг перед 50-летней знакомой. Она решила вернуть средства радикальным способом, привлекая к "разговору" пятерых товарищей — мужчин в возрасте 30, 32, 39, 45 и 50 лет. Все они являются жителями Умани и, по данным полиции, раньше имели проблемы с законом.

Во время встречи злоумышленники начали избивать военного сначала руками и ногами, а затем битой. В счет "компенсации" за долг они забрали его автомобиль и личные вещи. Пострадавшего положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер, бросили авто с телом на улице.

Четверо подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом. Место нахождения еще одного соучастника устанавливается.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Оболонском районе Киева во время конфликта мужчина набросился на военного и ударил в грудь ножом. Врачи госпитализировали пострадавшего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Черкасская область авто Умань военный
В Киеве мужчина ударил военного ножом в грудь
15 апреля 2025, 12:58
Разборки с ножом: на Хмельниччине 18-летний юноша порезал троих знакомых
15 апреля 2025, 12:18
Трагедия на Житомирщине: под колесами поезда погиб пожилой мужчина
15 апреля 2025, 10:58
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
В 2025 году ВСУ уничтожили более 900 российских танков и 2000 ББМ, — Сырский
15 апреля 2025, 15:10
Оружие против политики: почему Трампу больше не выгодно тормозить Украину
15 апреля 2025, 15:00
Жительницы Покровска шпионили за ВСУ и передавали данные россиянам: что им грозит
15 апреля 2025, 14:55
Нажива на человеческом горе: в Сумах задержали вора на месте ракетного удара
15 апреля 2025, 14:41
В Николаеве грузовик насмерть переехал велосипедиста
15 апреля 2025, 14:30
Минобороны рассказало о результатах рекрутинговой кампании
15 апреля 2025, 14:29
К эксплуатации в ВСУ допустили беспилотные "бомберы", – Минобороны
15 апреля 2025, 14:10
Хотел "решить вопрос": в Киеве адвокат, требовавший полмиллиона, отправится за решетку
15 апреля 2025, 14:05
На Пасху в Хмельницкой области сократили комендантский час
15 апреля 2025, 13:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »