Жестокая расправа в Умани: полиция разоблачила убийц военного

фото: Национальная полиция

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам в жестоком убийстве военного в Умани

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Событие произошло еще в феврале в городе Умань, но только сейчас правоохранители обнародовали детали резонансного преступления.

Тело 44-летнего мужчины с признаками избиения местные жители обнаружили в автомобиле, припаркованном на одной из улиц города. Следователи, шаг за шагом, восстановили хронологию преступления и установили всех участников.

Как оказалось, у погибшего был денежный долг перед 50-летней знакомой. Она решила вернуть средства радикальным способом, привлекая к "разговору" пятерых товарищей — мужчин в возрасте 30, 32, 39, 45 и 50 лет. Все они являются жителями Умани и, по данным полиции, раньше имели проблемы с законом.

Во время встречи злоумышленники начали избивать военного сначала руками и ногами, а затем битой. В счет "компенсации" за долг они забрали его автомобиль и личные вещи. Пострадавшего положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер, бросили авто с телом на улице.

Четверо подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом. Место нахождения еще одного соучастника устанавливается.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Оболонском районе Киева во время конфликта мужчина набросился на военного и ударил в грудь ножом. Врачи госпитализировали пострадавшего.