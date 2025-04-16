В Киеве спасатели вытащили из озера тело женщины
В Вырлице — одном из крупнейших озер столицы, что в Дарницком районе, обнаружили тело человека
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве, передает RegioNews.
Отмечается, что накануне в 13:49 поступило сообщение о том, что на улице Ревуцкого, в озере Вырлица, что в Дарницком районе города, находится утопленник.
Чрезвычайники обнаружили тело женщины на поверхности воды в метре от берега.
Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранителям. Окончательно причину смерти женщины установят судмедэксперты.
Напомним, в начале марта в Тернопольской области у пруда нашли тело мужчины, которого искали четыре месяца.
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