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16 апреля 2025, 13:33

В Киеве спасатели вытащили из озера тело женщины

16 апреля 2025, 13:33
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фото: ГСЧС Киева
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В Вырлице — одном из крупнейших озер столицы, что в Дарницком районе, обнаружили тело человека

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне в 13:49 поступило сообщение о том, что на улице Ревуцкого, в озере Вырлица, что в Дарницком районе города, находится утопленник.

Чрезвычайники обнаружили тело женщины на поверхности воды в метре от берега.

Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранителям. Окончательно причину смерти женщины установят судмедэксперты.

Напомним, в начале марта в Тернопольской области у пруда нашли тело мужчины, которого искали четыре месяца.

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Киев Озеро Тело женщина Дарницкий район ГСЧС
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