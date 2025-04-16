У Києві рятувальники витягли з озера тіло жінки

фото: ДСНС Києва

У Вирлиці — одному з найбільших озер столиці, що у Дарницькому районі, виявили тіло людини

Про це повідомили в пресслужби ГУ ДСНС у Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що напередодні о 13:49 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ревуцького, в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі міста, знаходиться потопельник.

Надзвичайники виявили тіло жінки на поверхні води за метр від берега.

Рятувальники дістали труп з води та передали правоохоронцям. Остаточно причину смерті жінки встановлять судмедексперти.

Нагадаємо, на початку березхня на Тернопільщині біля ставка знайшли тіло чоловіка, якого шукали чотири місяці.