У Києві рятувальники витягли з озера тіло жінки
У Вирлиці — одному з найбільших озер столиці, що у Дарницькому районі, виявили тіло людини
Про це повідомили в пресслужби ГУ ДСНС у Києві, передає RegioNews.
Зазначається, що напередодні о 13:49 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ревуцького, в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі міста, знаходиться потопельник.
Надзвичайники виявили тіло жінки на поверхні води за метр від берега.
Рятувальники дістали труп з води та передали правоохоронцям. Остаточно причину смерті жінки встановлять судмедексперти.
Нагадаємо, на початку березхня на Тернопільщині біля ставка знайшли тіло чоловіка, якого шукали чотири місяці.
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