В Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали с начала марта

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Бездыханное тело женщины в Тернопольском пруду в 3 метрах от берега увидели прохожие 13 апреля. Они и вызвали полицию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что погибшая – это 78-летняя жительница Тернополя. Пенсионерка еще с 7 марта находилась в розыске. В этот день утром она вышла из дома и не вернулась.

Судмедэксперт при осмотре тела женщины следов насильственной смерти не обнаружил. По данному факту открыто производство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее на Тернопольщине обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал без вести.