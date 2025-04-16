В Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали с начала марта
Бездыханное тело женщины в Тернопольском пруду в 3 метрах от берега увидели прохожие 13 апреля. Они и вызвали полицию
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители установили, что погибшая – это 78-летняя жительница Тернополя. Пенсионерка еще с 7 марта находилась в розыске. В этот день утром она вышла из дома и не вернулась.
Судмедэксперт при осмотре тела женщины следов насильственной смерти не обнаружил. По данному факту открыто производство с пометкой "несчастный случай".
Напомним, ранее на Тернопольщине обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал без вести.
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