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11 апреля 2025, 00:31

В Киеве отправили в тюрьму мужчину, который изнасиловал и убил 69-летнюю женщину

11 апреля 2025, 00:31
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фото: pixabay
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Святошинский районный суд Киева вынес приговор 50-летнему мужчине, которого судили за изнасилование и умышленное убийство женщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться за решеткой.

Отмечается, что фигурант в 2005 году уже был осужден за изнасилование и воровство в Автономной республике Крым. За решеткой он должен был провести 15 лет, но освободился на несколько лет раньше.

В августе 2024 года в Киеве мужчина пошел на свидание со знакомой. Он пришел на встречу с цветами, на местном рынке купил женщине по ее просьбе овощи и угостил алкоголем. Но встреча на природе закончилась ссорой, во время которой мужчина изнасиловал знакомую, а затем задушил. После этого он накрыл тело женщины покрывалом и сбежал домой.

Напомним, тело 69-летней киевлянки обнаружили в зеленой зоне в Святошинском районе города.

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Киев суд приговор убийство изнасилование тюрьма
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