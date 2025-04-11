Фото: Нацполиция

В столице задержали мужчину, убившего своего гостя. Это произошло из-за конфликта во время застолья

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Трагедия произошла в квартире на Харьковском шоссе. Там 42-летний мужчине пригласил товарища в гости. Во время застолья между ними произошел переросший в драку конфликт. Злоумышленник ударил гостя кухонным ножом. После этого он сам позвонил по телефону полицейским.

По заключению судебно-медицинского эксперта смерть 52-летнего потерпевшего наступила в результате ножевого ранения в грудь и внутреннего кровоизлияния. Злоумышленику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина до смерти забил соседа. Оказалось, что между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин разозлился и избил знакомого. Потерпевший скончался от полученных травм.