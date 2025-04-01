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Вскоре в Киеве откроют наземный переход через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует RegioNews.

"Проект реализуется как часть полностью безбарьерного маршрута между Главным военным клиническим госпиталем, Майданом Незалежности и Центральным железнодорожным вокзалом. Этот маршрут – первый в Киеве в рамках флагманского проекта Министерства развития громад и территорий Украины и является частью инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что обустройство наземных переходов является важным шагом для улучшения инклюзивности пространства. По его словам, сейчас на перекрестке с Прорезной через Крещатик пешеходы могут перейти только по подземному переходу, что неудобно для маломобильных киевлян и гостей столицы.

"Сейчас уже получено согласование на выполнение работ от Патрульной полиции Киева. Ожидаю, что работы по обустройству будут выполнены оперативно и, что не менее важно, качественно", – написал Ткаченко.

Глава ГВА добавил, что работают над тем, чтобы в ближайшее время наземные пешеходные переходы также обустроили на улице Михайловской возле Майдана Незалежности и через бульвар Шевченко у станции метро "Университет". По его словам, улучшение доступности этих локаций имеет большой общественный запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов.