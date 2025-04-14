"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
"Укрзализныця" назначила на 21 апреля дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует RegioNews.
Так, из Киева поезд будет отправляться в 07:47, из Винницы в 11:21, прибытие в Жмеринку в 12:13.
В обратном направлении отправление из Жмеринки в 16:10, из Винницы в 17:02, прибытие в Киев в 20:30.
Поезд будет останавливаться также в Вишневом, Казатине, Калиновке (Винницкая область) и Гнивани.
"В составе – плацкартные, купейные вагоны и вагон СВ, чтобы каждый мог выбрать удобный формат поездки", – отметили в компании.
Продажа билетов уже открыта в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о работе над запуском новых поездов. Речь идет о новых международных рейсах.