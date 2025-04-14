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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
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14 апреля 2025, 06:18

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка

14 апреля 2025, 06:18
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фото: "Укрзализныця"
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"Укрзализныця" назначила на 21 апреля дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует RegioNews.

Так, из Киева поезд будет отправляться в 07:47, из Винницы в 11:21, прибытие в Жмеринку в 12:13.

В обратном направлении отправление из Жмеринки в 16:10, из Винницы в 17:02, прибытие в Киев в 20:30.

Поезд будет останавливаться также в Вишневом, Казатине, Калиновке (Винницкая область) и Гнивани.

"В составе – плацкартные, купейные вагоны и вагон СВ, чтобы каждый мог выбрать удобный формат поездки", – отметили в компании.

Продажа билетов уже открыта в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о работе над запуском новых поездов. Речь идет о новых международных рейсах.

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