фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчина был на дне 25-метрового колодца по пояс в воде. Чтобы помочь ему, специалисты ГСЧС установили спасательную треногу и один из них спустился вниз на тросе с лебедкой. Там спасатель надел на пострадавшего эвакуационную косынку, с помощью которой его и вытащили на поверхность.

Мужчина просидел в воде около 40 минут, но травм и повреждений не получил. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Напомним, на Прикарпатье из колодца извлекли тело женщины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.