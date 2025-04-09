На Житомирщине мужчина упал в 25-метровый колодец: его вытащили спасатели
Происшествие случилось ночью 8 апреля в селе Скоморохи Житомирского района. Мужчину упал в колодец
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Мужчина был на дне 25-метрового колодца по пояс в воде. Чтобы помочь ему, специалисты ГСЧС установили спасательную треногу и один из них спустился вниз на тросе с лебедкой. Там спасатель надел на пострадавшего эвакуационную косынку, с помощью которой его и вытащили на поверхность.
Мужчина просидел в воде около 40 минут, но травм и повреждений не получил. От дальнейшей госпитализации он отказался.
Напомним, на Прикарпатье из колодца извлекли тело женщины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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