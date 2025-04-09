фото: ГСЧС

В понедельник, 7 апреля, в Ингулецком районе Кривого Рога чрезвычайники спасли из ловушки перелетную птицу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На местном ставке вблизи улицы Каткова на мелководье в камышах находилась цапля и нуждалась в помощи. Птица запуталась в рыболовной сетке.

Спасатели осторожно высвободили цаплю и выпустили в природную среду.

Напомним, вечером 5 апреля в Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева. Им на помощь пришли спасатели.