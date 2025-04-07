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07 апреля 2025, 01:34

Ради хайпа: в Киеве юноши разрисовали троллейбус, попавший в ДТП

07 апреля 2025, 01:34
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фото: полиция
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Парниразрисовали лобовое стекло троллейбуса, попавшего в ДТП. Происшествие случилось на проспекте Свободы 

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водителю транспорта стало плохо, в результате чего троллейбус въехал в столб. В то время, когда врачи оказывали мужчине медпомощь, к троллейбусу подошла группа парней, один из которых разрисовал лобовое стекло. В это время его товарищи снимали весь процесс на видео, которое в дальнейшем распространялось в соцсетях.

Полицейские разыскали нарушителей – ими оказались шесть парней в возрасте от 14 до 20 лет

Полиция составила админматериалы на троих совершеннолетних за мелкое хулиганство. Родителей других несовершеннолетних тоже привлекли к ответственности – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. С ними провели разъяснительную беседу.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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