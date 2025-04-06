В Киеве в результате ракетной атаки погиб человек, еще трое ранены

фото: Киевская городская прокуратура

В столице в результате российской ракетной атаки, предварительно, погиб человек, еще трое получили ранения, из них двое - госпитализированы

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Телеграмме начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Страна-террорист Россия в очередной раз атаковала Киев. На этот раз – и дроны, и баллистика, и крылатые ракеты. В результате вражеской атаки баллистическими ракетами являются повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что один человек погиб, еще трое – ранены (из них двое – госпитализированы).

По информации Киевской городской прокуратуры, в Оболонском районе возник пожар в мебельном цехе. Повреждены 13 автомобилей, припаркованных возле офисного центра, верхние этажи которого частично разрушены.

Напомним, в Киеве возник парковочный конфликт: водителя, избившего инспектора, будут судить.