В Киеве пассажирка попала под поезд метро

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В столичном метрополитене на станции "Контрактовая площадь" человек попал под поезд. "Синяя" линия закрыта на вход для пассажиров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", — говорится в сообщении.

В настоящее время "синяя" линия метро: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров.

Отмечается, что движение поездов на линии организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Напомним, ранее на станции метро "Вырлица" в Киеве мужчина несанкционированно прошел в тоннель и попал под поезд. Он погиб.