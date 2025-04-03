На рынке в Киеве взорвалась граната: в полиции сообщили подробности о погибших
Сегодняшний взрыв на рынке в Деснянском районе столицы произошел в результате подрыва гранаты в магазине. Погибли двое мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.
По данным следствия, в помещении магазина взрывотехники были обнаружены остатки гранаты.
"Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовные производства: по ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв. Предварительно, погибли два человека.
Позже в Днепровском районе в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил ранения.