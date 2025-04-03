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03 апреля 2025, 16:55

На рынке в Киеве взорвалась граната: в полиции сообщили подробности о погибших

03 апреля 2025, 16:55
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фото: Нацполиция
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Сегодняшний взрыв на рынке в Деснянском районе столицы произошел в результате подрыва гранаты в магазине. Погибли двое мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, в помещении магазина взрывотехники были обнаружены остатки гранаты.

"Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовные производства: по ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв. Предварительно, погибли два человека.

Позже в Днепровском районе в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил ранения.

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